Специалисты оценили альтернативный метод лечения постковидного синдрома

Отечественный рынок экзотических методов лечения коронавирусной инфекции и ее последствий расширяется, и среди предложений по снятию постковидного синдрома или укрепления защитных функций организма появились гомеопатия ядовитыми растениями, кровопускание, японский гидролизат плаценты. Причем последний метод — довольно популярен, несмотря на то, что прошел только пилотное тестирование, сообщили «Известия» 19 ноября.

Терапия с помощью японского плацентарного препарата «Лаеннек» в Сети одна из самых популярных методик снятия постковидного синдрома. Препарат разработал академик Владимир Филатов, применявший метод в офтальмологии, но позже патент на его производство выкупили японцы.

Препарат испытали на базе Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ. В составе комплексного лечения «Лаеннек» применили для реабилитации пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Это было пилотное исследование на небольшой выборке, но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое исследование. Я считаю, что «Лаеннек» может найти применение при лечении постковидного синдрома, — рассказала заместитель директора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско.

Подобную процедуру реабилитации предлагают во многих столичных клиниках. Правда, помимо восстановления хорошего самочувствия, этим способом лечат еще и алопецию (облысение), а стоимость курса плацентарной терапии достигает 90 тыс. рублей. По словам одного из пациентов, испытавших на себе воздействие терапии, улучшения он почувствовал, но за уплаченную сумму ожидал большего эффекта.

Помимо недоказанной эффективности у экзотического препарата могут обнаружиться и побочные эффекты. Директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор Марина Секачева напомнила, что плацентарные факторы роста известны как ускоряющие течение опухолевого процесса, а их подавление — одна из мишеней для противоопухолевых препаратов.

Поэтому эксперты призывают перед тем, как соглашаться на экспериментальные дорогостоящие курсы лечения непроверенным препаратом, несколько раз подумать и проконсультироваться у специалистов.

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