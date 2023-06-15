Специалисты не нашли опасных вирусов в образцах трупов погибших на Оке чаек

Рязанская областная ветеринарная лаборатория исследовала образцы трупов птиц, отобранных Городской ветстанцией. Результаты представило Главное управление ветеринарии Рязанской области.

По протоколу испытаний, вируса гриппа птиц и вируса болезни Ньюкасла в образцах не выявлено.

Информация о массовой гибели чаек на берегу Оки появилась в социальных сетях 10 июня.

Граждан просят сообщать обо всех случаях заболевания и падежа домашней, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы по телефону горячей линии (4912) 44-13-63.