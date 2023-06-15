Четверг, 15 июня, 2023
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Специалисты не нашли опасных вирусов в образцах трупов погибших на Оке чаек

Татьяна Проводина
Фото из группы Главное управление ветеринарии Рязанской области ВКонтакте

Рязанская областная ветеринарная лаборатория исследовала образцы трупов птиц, отобранных Городской ветстанцией. Результаты представило Главное управление ветеринарии Рязанской области.

По протоколу испытаний, вируса гриппа птиц и вируса болезни Ньюкасла в образцах не выявлено.

Информация о массовой гибели чаек на берегу Оки появилась в социальных сетях 10 июня.

Граждан просят сообщать обо всех случаях заболевания и падежа домашней, а также об обнаружении мест массовой гибели дикой птицы по телефону горячей линии (4912) 44-13-63.

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