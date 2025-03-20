Специалисты назвали причины гибели лесов в Рязанской области

Специалисты «Центра защиты леса Рязанской области» дали оценку состоянию лесов в 2024 году на основе аналитических данных за последние десять лет. Об этом сообщается в группе ЦЗЛ ВКонтакте.

Основной причиной гибели лесов остаются пожары. От огня наибольшее количество зеленой зоны пострадало на территории Спасска — 3 526 га и Тумы — 2 572 га. На этих участках после санитарно-оздоровительных мероприятий проведут лесовосстановительные работы.

Второй по значимости причиной ослабления древостоев являются болезни. На конец 2024 года по этой причине пришли в негодность 6 134 га. Основной причиной повреждения является корневая губка.

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Существенное влияние на состояние насаждений оказывают ураганные ветра и изменение уровня грунтовых вод. От этих причин ослаблены древостои на площади 3 853 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в 2024 году провели на площади 592 га. Этого недостаточно для существенного улучшения санитарного состояния лесов области.

Очаг непарного шелкопряда, действующий на территории области с 2021 года, вступил в фазу кризиса, площадь его резко уменьшилась с 94 до 3 тысяч га. Очаги стволовых и хвоегрызущих вредителей отсутствуют в течение последних пяти лет.

Общее состояние лесов Рязанской области оценивается как удовлетворительное.

На основании полученных данных сформирован обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Рязанской области за 2024 год, который направляется в органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений, для принятия необходимых управленческих решений в сфере защиты лесов.