Специалисты компании «ГЕЛИОС» рассказали, чем отличаются окна и двери из ПВХ и алюминия

При постройке нового дома или ремонте владельцы сталкиваются с необходимостью выбора материала для оконных рам и дверей. Популярная в прошлом древесина уступает позиции моделям из поливинилхлорида и металла. Чтобы понять, какие окна и двери выбрать для своего дома – пластиковые или алюминиевые, нужно разобраться в их свойствах. Специалисты российской строительной компании «ГЕЛИОС» рассказали о сильных и слабых сторонах обоих видов.

Окна и двери из ПВХ

Окна и двери из ПВХ считаются самыми практичными, удобными и доступными. Компания «ГЕЛИОС» имеет многолетний опыт в производстве оконных и дверных конструкций. В 2026 году компания отпразднует серебряный юбилей – 25 лет на рынке. Их изделия отличаются высоким качеством и долговечностью. В процессе изготовления окон и дверей из ПВХ на производстве используют только качественные комплектующие от проверенных изготовителей.

Компания специализируется на производстве окон и дверей из ПВХ-профилей марки PROPLEX. Эта система была разработана австрийскими специалистами, которые обучили персонал фирмы и создали уникальную рецептуру ПВХ-композиции с учётом суровых климатических условий России, благодаря чему окна обеспечивают надёжную защиту и комфорт в любых погодных условиях.

Система PROPLEX отличается уникальной конструкцией камер импоста. Армирующий профиль расположен между двумя малыми камерами, что предотвращает перетекание тепла по металлу и исключает возможность промерзания профиля. Ещё одно преимущество профилей PROPLEX — полуглянцевая поверхность, на которой случайные механические повреждения и царапины менее заметны.

Основные преимущества систем PROPLEX:

Долговечность — гарантия на 60 лет;

PROPLEX — первая компания по производству окон ПВХ, которая не использует в составе профиля свинец, он заменен на кальциево-цинковые добавки;

Эффективная теплоизоляция, включая регионы с суровым климатом;

Высокий уровень звукоизоляции, зависящий от числа камер, толщины стенок, ширины профиля и состава материала;

Наличие всех необходимых государственных сертификатов;

Доступная стоимость.

Для стандартной тепло- и звукоизоляции помещений используются трёхкамерные профильные системы с монтажной шириной 58 мм и двухкамерным стеклопакетом. Это создаёт комфортный микроклимат в доме.

Для повышения уровня теплоизоляции и звукоизоляции применяются пятикамерные профильные системы шириной 70 мм с двухкамерным стеклопакетом, который может включать различные типы стёкол.

Огромной популярностью у рязанцев пользуются окна в ламинации. Окна из ПВХ зарекомендовали себя в современном строительстве как функциональные и надежные светопропускающие конструкции. Однако важно помнить, что они также должны радовать глаз своей эстетической привлекательностью. Для того чтобы окна ПВХ могли разнообразить интерьер и экстерьер жилых помещений, их ламинируют. Этот процесс включает нанесение на поверхность профиля специальной пленки, которая может быть как матовой, так и глянцевой. Самое главное, что ламинированные окна доступны в любых цветах, оттенках и текстурах. Особенно популярны текстуры, имитирующие дерево.

Дизайнеры утверждают, что ламинированные пластиковые окна позволяют создать органичный и уникальный интерьер. Цвет оконного профиля может зрительно увеличить пространство и расставить нужные цветовые акценты.

Преимущества ламинированного пластикового профиля включают:

— Повышенную прочность. Термоклей, используемый для нанесения ламината, делает профиль более устойчивым к внешним воздействиям.

— Надёжность. Ламинат служит дополнительной защитой от ультрафиолетового излучения, влаги и перепадов температуры.

— Разнообразие оттенков и фактур. Ламинация профиля позволяет легко изменить интерьер, придав ему индивидуальность.

— Простоту в уходе. ПВХ пленка не подвержена воздействию химических веществ, входящих в состав моющих средств.

Окна и двери из алюминия

Компания «ГЕЛИОС» предлагает идеальное решение для остекления террас, зимних садов, беседок, кафе или витрин – алюминиевые профили. Они пропускают много света, экономичны и долговечны.

Алюминиевые профильные системы подходят для панорамного остекления больших размеров. Они выдерживают значительные нагрузки и предлагают широкий выбор дизайнерских решений. Окна и двери из алюминиевых профилей служат десятилетиями, сохраняя свои первоначальные свойства. Этот материал отличается стабильностью, прочностью и современным внешним видом.

Оконные и дверные конструкции из алюминия от компании «ГЕЛИОС» обладают рядом преимуществ:

Высокая надежность и износостойкость;

Коррозийная стойкость;

Пожаробезопасность;

Длительный срок службы;

Разнообразие цветовых решений;

Возможность изготовления профилей любой формы благодаря пластичности алюминия;

Экологичность.

Компания «ГЕЛИОС» устанавливает оконные и дверные системы любой конфигурации и размера с гарантией 3 года.

Какой лучше выбрать стеклопакет?

Выбор стеклопакета — ключевой момент при установке пластиковых окон. Он играет важную роль в обеспечении тепло- и шумоизоляции помещения.

Компания «ГЕЛИОС» предлагает своим клиентам следующие виды стеклопакетов:

Однокамерный стеклопакет. Состоит из двух стекол и одной воздушной камеры. Для него используется стандартное стекло толщиной 4 мм и воздушную камеру 16 мм. Толщина однокамерного стеклопакета составляет 24 мм. Двухкамерный стеклопакет включает три стекла и две воздушные камеры. Его толщина зависит от профиля. Для профиля 58 мм используется стеклопакет толщиной 32 мм. Для профиля 70 мм — стеклопакет толщиной 40 мм.

Толщина стеклопакета существенно влияет на его энергосберегающие свойства. Например, в однокамерном стеклопакете при температуре -8°С может образоваться конденсат. Поэтому экономить на стеклопакетах не рекомендуется.

По желанию клиента стеклопакет может быть оснащен энергосберегающим стеклом. Это стекло покрыто низкоэмиссионным оптическим слоем, который отражает тепло обратно в помещение. Обычное стекло имеет эмисситент 0,83, а энергосберегающее — 0,04, отражая более 90% тепловой энергии. Такие стеклопакеты популярны благодаря отличной теплоизоляции, снижению расходов на отопление и кондиционирование.

Компания «ГЕЛИОС» также предлагает тонированные стеклопакеты, включая варианты с солнцезащитной пленкой. Тонировка используется для помещений с солнечной стороны, в декоративных целях или для скрытия внутреннего пространства от посторонних глаз. Мы применяем специальную полимерную пленку для тонирования. Пленка фиксируется изнутри стеклопакета, что защищает её от царапин и пыли.

Для повышения безопасности можно заказать ударопрочный стеклопакет. Он защищен специальной пленкой, которая поглощает большую часть энергии удара и предотвращает разрушение стекла на острые осколки.

Мультифункциональные стеклопакеты объединяют преимущества разных типов стеклопакетов и пользуются большим спросом у потребителей. Они обеспечивают хорошую светопропускаемость, зеркальный эффект, отражение вредного теплового излучения и высокую устойчивость к механическим и химическим воздействиям.

Декоративная раскладка в стеклопакетах

Широкие оконные проёмы являются символом комфорта и современности в жилых помещениях. Однако не всегда такие окна гармонично вписываются в интерьер. В таких случаях на помощь приходит декоративная раскладка.

Обычно декоративная раскладка состоит из алюминиевых профилей, образующих геометрические узоры. Визуально такие окна напоминают витражи. Интересно, что этот эффект достигается с помощью разделительных планок (шпросов), которые не изменяют саму конструкцию окна.

Шпросы используются для украшения и стилизации светопрозрачных конструкций. Они могут быть установлены как в однокамерных, так и в двухкамерных стеклопакетах.

Компания «ГЕЛИОС» получает поддержку от Центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Подробнее читайте на сайте компании: https://geliosokna.ru/