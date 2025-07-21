Специалисты Фонда развития территорий оценили ход капитального ремонта в Рязанской области

В рамках рабочей поездки в Рязанскую область специалисты Фонда развития территорий (ФРТ) провели осмотр многоквартирных домов, в которых реализуются мероприятия по капитальному ремонту.

Фонд осуществляет мониторинг исполнения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В ходе визита эксперты ФРТ детально изучили текущую ситуацию в регионе, а также провели анализ действующей нормативной базы, регулирующей проведение капремонта.

«Фонд развития территорий распространяет успешный опыт регионов, обеспечивая доступность проверенных решений для повышения эффективности ремонта многоквартирных домов», — подчеркнула директор ФРТ Екатерина Антропова.

По результатам работы будут предложены эффективные решения, основанные на лучшем региональном опыте и практиках других субъектов РФ.

С начала действия региональной программы капитального ремонта в Рязанской области удалось обновить около половины многоквартирных домов, где собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора и специальных счетах.

В 2024 году было отремонтировано 300 зданий общей площадью 798 тыс. кв. м.

В 2025 году уже приведены в порядок более 190 многоквартирных домов общей площадью 604 тыс. кв. м.

Основные виды выполняемых работ включают:

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения);

ремонт и замена кровель;

обновление фасадов зданий;

замена лифтового оборудования.