Специалисты Фонда развития территорий оценили ход капитального ремонта в Рязанской области

В рамках рабочей поездки в Рязанскую область специалисты Фонда развития территорий (ФРТ) провели осмотр многоквартирных домов, в которых реализуются мероприятия по капитальному ремонту.
Фонд осуществляет мониторинг исполнения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В ходе визита эксперты ФРТ детально изучили текущую ситуацию в регионе, а также провели анализ действующей нормативной базы, регулирующей проведение капремонта.
«Фонд развития территорий распространяет успешный опыт регионов, обеспечивая доступность проверенных решений для повышения эффективности ремонта многоквартирных домов», — подчеркнула директор ФРТ Екатерина Антропова.
По результатам работы будут предложены эффективные решения, основанные на лучшем региональном опыте и практиках других субъектов РФ.
С начала действия региональной программы капитального ремонта в Рязанской области удалось обновить около половины многоквартирных домов, где собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора и специальных счетах.
В 2024 году было отремонтировано 300 зданий общей площадью 798 тыс. кв. м.
В 2025 году уже приведены в порядок более 190 многоквартирных домов общей площадью 604 тыс. кв. м.
Основные виды выполняемых работ включают:
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения);
ремонт и замена кровель;
обновление фасадов зданий;
замена лифтового оборудования.