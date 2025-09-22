Специалист по чтению по губам раскрыла детали встречи Трампа и Маска на панихиде

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг выяснила, о чем говорили президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск во время их встречи на панихиде в Аризоне. Как пишет Daily Mail, им удалось выяснить, что Трамп и Маск, судя по всему, помирились после недавней публичной ссоры.

Разговор двух влиятельных людей начался с того, что Трамп, повернувшись к Маску, спросил: «Как дела?». Затем он добавил: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться».

Когда к ним присоединился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, Трамп сказал: «Давай попробуем найти способ наладить ситуацию». Маск в ответ кивнул. После этого президент США обнял его за руку и произнес: «Я скучал по тебе».

Напомним, в июне между Трампом и Маском произошла публичная перепалка. Маск назвал «отвратительной мерзостью» предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов. В ответ Трамп пригрозил, что без субсидий Маску придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР», пишет РИА Новости.