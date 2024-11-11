Спасённый врачами пациент с разрывом аорты переведён из реанимации в палату

Житель Касимовского района с разрывом аорты переведён из реанимации в общую палату, сообщает страница Рязанской ОКБ ВКонтакте.

Напомним, для спасения мужчины из Рязани в Касимов выезжала на двух автомобилях специальная бригада медиков.

Жителю села Ибердус Касимовского района Геннадию Николаевичу Новикову 67 лет. Пенсионер увлекается охотой и рыбалкой, разводит собак.

По словам мужчины, до 6 ноября он чувствовал себя хорошо, правда, иногда были покалывания в правом паху. В день, едва не ставший для него роковым, Геннадий Николаевич проводил жену на работу и в 5.40 утра почувствовал нестерпимую боль в животе. Едва не потеряв сознание, смог набрать номер скорой.

Врачи в село, которое находится в 40 километрах от Касимова, приехали быстро. Через полтора часа пациент уже был в стационаре. У мужчины была диагностирована аневризма аорты с разрывом и кровотечением. Жизнь висела на волоске и, по сути, разделилась на до и после.

Через четыре дня пенсионера выписали из реанимации.