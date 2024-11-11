Понедельник, 11 ноября, 2024
На главнуюНовости Касимова

Спасённый врачами пациент с разрывом аорты переведён из реанимации в палату

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: vk.com/okb_ryaz

Житель Касимовского района с разрывом аорты переведён из реанимации в общую палату, сообщает страница Рязанской ОКБ ВКонтакте.

Напомним, для спасения мужчины из Рязани в Касимов выезжала на двух автомобилях специальная бригада медиков.

Жителю села Ибердус Касимовского района Геннадию Николаевичу Новикову 67 лет. Пенсионер увлекается охотой и рыбалкой, разводит собак.

По словам мужчины, до 6 ноября он чувствовал себя хорошо, правда, иногда были покалывания в правом паху. В день, едва не ставший для него роковым, Геннадий Николаевич проводил жену на работу и в 5.40 утра почувствовал нестерпимую боль в животе. Едва не потеряв сознание, смог набрать номер скорой.

Врачи в село, которое находится в 40 километрах от Касимова, приехали быстро. Через полтора часа пациент уже был в стационаре. У мужчины была диагностирована аневризма аорты с разрывом и кровотечением. Жизнь висела на волоске и, по сути, разделилась на до и после.

Через четыре дня пенсионера выписали из реанимации.

— Только благодаря слаженным действиям скорой помощи, врачам Касимовского ММЦ, специалистам ОКБ пациент был спасён, — говорится в сообщении на странице ОКБ. — Геннадий Николаевич передаёт огромное спасибо и низкий поклон всем врачам и медицинским работникам, участвовавшим в его спасении.

Новости рубрики
Новости Касимова

В Касимове реконструируют систему централизованного оповещения

Также системы оповещения реконструируют в Сапожковском и Рыбновском районах.
Новости Касимова

В Касимове произошло серьезное ДТП на окружной дороге

Один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.
Новости Касимова

Рязанские врачи спасли пациента с разрывом аорты

В приёмный покой Касимовского ММЦ обратился испуганный мужчина. Было видно, что человек испытывает нестерпимую боль.