Спасение от пыльцы: названы домашние средства от аллергии

Не секрет, что для некоторых весна — это не период красивого пробуждения природы, а время чихания и потирания глаз. Помочь избавиться от этих симптомов могут домашние средства. Об этом пишет издание «The Voice».

В борьбе с аллергией вам помогут:

Домашний крапивный чай

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Чай из крапивы оказывает противоотечное действие и поможет облегчить некоторые симптомы. Для приготовления нужно залить сушеные листья крапивы горячей водой и дать настояться в течение пяти-десяти минут. Если вкус крапивы слишком резкий, можно добавить лимонного сока или меда. Мед, кстати, также оказывает противовоспалительное действие и снимает боль.

Травяные настои

Хотя травы сами часто являются причиной сезонной аллергии, некоторые из них могут помочь при высыпании на теле. Особенно эффективен лопух, который встречается в составе некоторых кремов для кожи. Помогает бороться с неприятными высыпаниями на коже и полевой хвощ, если добавить его в воду для ванн.

Против воспаленных и слезящихся глаз следует воспользоваться очанкой лекарственной. Выпейте чашку такого настоя или дайте ему остыть, а затем промокни глаза смоченным в настое ватным диском. Важно не тереть глаза, а просто приложить компресс к зудящим участкам на несколько минут.

Яблочный уксус

Яблочный уксус обладает противовоспалительными свойствами. Если насморк или подобные симптомы выражены лишь слегка, достаточно стакана с двумя столовыми ложками в день. Чтобы сделать вкус более терпимым, просто добавь немного меда. Если симптомы более серьезные, можно пить смесь до трех раз в день.

Здоровое питание

Людям, страдающим аллергией, следует особенно избегать консервов, копченой рыбы, колбас, зрелых сыров, готовых блюд, шоколада, орехов и соевых продуктов. Также следует избегать употребления клубники, ананасов, груш и апельсинов. Вместо этого используй имбирь, который подавляет высвобождение гистамина и тем самым облегчает симптомы. Кроме того, он укрепляет иммунную систему и ускоряет обмен веществ. Сходными свойствами обладает и куркума.