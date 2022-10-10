Спасателям, работавшим на месте авиакатастрофы Ил-76 в Рязани, вручили почётные грамоты

В Рязанской городской думе торжественно наградили лучших спасателей городского управления по делам ГО и ЧС, которые первыми прибыли на место крушения Ил-76 в конце июня.

В мероприятии приняли участие председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова, замглавы муниципального образования Дмитрий Панкин, депутаты Эвелина Волкова и Елена Волкова.

«Именно вы, спасатели МЧС, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, ежедневно рискуя собственной жизнью, выполняете сложнейшие задачи по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рязань по праву гордится вами!» – сказала Татьяна Панфилова.

Почётные грамоты вручили спасателям Михаилу Беляеву, Михаилу Карпухину, Максиму Веневцеву, Алексею Савцову и Михаилу Коновалову. Они награждены за успехи в трудовой деятельности, высокий профессионализм и выполнение задания особой важности и сложности.

Транспортный Ил-76, летевший из Оренбурга в Белгород, разбился в районе Михайловского шоссе в Рязани 24 июня из-за возгорания двигателя. Лётчики смогли увести борт от многоэтажек. В авиакатастрофе погибли 5 членов экипажа.

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