Спасателям, работавшим на месте авиакатастрофы Ил-76 в Рязани, вручили почётные грамоты

В Рязанской городской думе торжественно наградили лучших спасателей городского управления по делам ГО и ЧС, которые первыми прибыли на место крушения Ил-76 в конце июня.
В мероприятии приняли участие председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова, замглавы муниципального образования Дмитрий Панкин, депутаты Эвелина Волкова и Елена Волкова.
Почётные грамоты вручили спасателям Михаилу Беляеву, Михаилу Карпухину, Максиму Веневцеву, Алексею Савцову и Михаилу Коновалову. Они награждены за успехи в трудовой деятельности, высокий профессионализм и выполнение задания особой важности и сложности.
Транспортный Ил-76, летевший из Оренбурга в Белгород, разбился в районе Михайловского шоссе в Рязани 24 июня из-за возгорания двигателя. Лётчики смогли увести борт от многоэтажек. В авиакатастрофе погибли 5 членов экипажа.
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