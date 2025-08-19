Спасатели помогли выбраться из леса паре заблудившихся грибников

В Пронском районе спасатели нашли заблудившуюся супружескую пару, отправившуюся за грибами. Об этом сообщает региональная противопожарная служба.

Супружеская пара из Скопина 18 августа отправилась за грибами в лес около села Большое Село. В 9:55 стало известно, что грибники заблудились. Водитель и инженер пожарно-спасательной части № 33 отправились к месту возможного нахождения людей. В 10:40 экипаж прибыл на место. К поиску подключились волонтер ПСО «Мещера» и кинологический отряд «ПОИСК-62».

Поиски велись в лесах рядом с деревнями Мосток и Скучаловка. Спасатели находились на связи с супругами и направляли их, подавая звуковые сигналы сиренами. В 14:55 заблудившихся удалось обнаружить и вывести из леса.