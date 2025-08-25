Понедельник, 25 августа, 2025
Спасатели пойдут до конца: что происходит с альпинисткой Наговицыной, застрявшей на пике Победы

Алексей Самохин
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шансы на спасение российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже почти две недели заблокирована на пике Победы в Киргизии, крайне малы. Об этом сообщил «Абзацу» чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму Денис Киселёв. По его словам, женщина слишком долго находится на высоте более семи километров, с серьёзной травмой ноги, без еды и с повреждённой палаткой.

Несмотря на пессимистичный прогноз, спасатели не теряют надежды. 25 августа будет предпринята ещё одна попытка спасения. Сначала к месту, где находится альпинистка, отправят дрон, чтобы проверить, подаёт ли она признаки жизни. Если удастся установить контакт, её попробует эвакуировать еврокоптер, управляемый пилотом из Италии.

«Она на горе с 12-го числа, сегодня уже 25-е. Честно говоря, на такой высоте, а это выше семи километров, с травмой, с порванной палаткой, без еды человеку выжить шансы минимальные. Но спасатели будут работать до конца, пока не будет подтверждена смерть человека или станет известно, что невозможно проводить спасательную операцию. Надо сделать все, что можешь, и будь что будет. Это принцип спасателей. Поэтому я думаю, что пока есть хоть какая-то надежда, Наговицыну будут пытаться спасти», — сказал Киселёв.

Эксперт добавил, что в истории альпинизма уже были случаи, когда людям удавалось выжить в нечеловеческих условиях. Например, российский альпинист Александр Гуков провёл около семи дней заблокированным на горе Латок-1 в Пакистане, и его удалось эвакуировать. 

В МЧС Киргизии пришли к выводу, что российская альпинистка Наталья Наговицина скончалась, и прекратили операцию по ее спасению, сообщила «Газета.ру» 23 августа.

