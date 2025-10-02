Спасатель Киселев рассказал о судьбе предсмертной записки Наговициной

Предсмертная записка, вероятно, оставленная альпинисткой Натальей Наговициной на пике Победы, вряд ли сохранится, заявил «АиФ» спасатель Денис Киселев.
Собеседник издания допустил, что россиянка могла спрятать записку в одежду, тогда ее найдут в случае эвакуации тела.
Киселев добавил, что застрявшие в горах альпинисты часто оставляют предсмертные записки, когда теряют надежду на спасение.
12 августа Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы в Тянь-Шане на высоте 7200 метров. Попытки спасти ее не увенчались успехом из-за сложных погодных условий.