Четверг, 2 октября, 2025
12.4 C
Рязань
Новости России

Спасатель Киселев рассказал о судьбе предсмертной записки Наговициной

Никита Рязанцев
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предсмертная записка, вероятно, оставленная альпинисткой Натальей Наговициной на пике Победы, вряд ли сохранится, заявил «АиФ» спасатель Денис Киселев.

«Письмо вполне может быть. Другой вопрос, где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки», — сказал он.

Собеседник издания допустил, что россиянка могла спрятать записку в одежду, тогда ее найдут в случае эвакуации тела.

Киселев добавил, что застрявшие в горах альпинисты часто оставляют предсмертные записки, когда теряют надежду на спасение.

12 августа Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы в Тянь-Шане на высоте 7200 метров. Попытки спасти ее не увенчались успехом из-за сложных погодных условий.

Самые читаемые материалы

Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Новости России

Русской Одессе быть! Битва за город решит исход СВО — эксперты

Альянс намерен цепляться за «жемчужину у моря», поскольку выход Украины к Чёрному морю является основой её политической и экономической значимости.
Новости России

Паника на Украине: ВС РФ могли нанести новый удар «Орешником»

После сообщений о «ярких вспышках» в ряде регионов Украины начались серьёзные проблемы с электроснабжением.
Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Новости России

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...

Последние новости

В Рязани отопление подано в 61% домов, Артёмов поручил ускорить работы на проблемных улицах

По словам главы администрации, возникающие вопросы оперативно отрабатываются совместно с управляющими компаниями.

Кибератаки не пройдут: как бизнесу защитить свой сайт и сохранить продажи

Активность киберпреступников растет рекордными темпами. По данным Николая Волкова, в прошлом году количество DDoS-атак на российские интернет-ресурсы выросло вдвое и достигло 500 тысяч.

План Трампа рухнул: почему «Томагавки» оказались блефом для Украины 

Планы Трампа трещат по швам: почему «Томагавки» для Киева оказались блефом, а Европа перешла к «кредитам за русский счёт»

В Рязани ушла из жизни ветеран театра Марина Коломедик

Коломедик была человеком театра «не по должности, а по призванию». Она принимала участие во всех сферах деятельности коллектива, демонстрируя высокий вкус, компетентность и грамотность.

Рязанский автодилер попал под следствие за уклонение от уплаты налогов на 138 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД.

На дороге под Рязанью появился знак «Зона 70» 

По словам рязанца, знак поставили перед поворотом на Ласково перед пешеходным переходом.

«Царьград»: Россия получила козырь против ракет Tomahawk благодаря КНДР

В руках российской армии может оказаться оружие из Северной...

От +18°С днем до -1°С ночью: рязанцам рассказали о погоде в ближайшие дни

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 3 и 4 октября. В ближайшие дни ожидается тёплая и сухая погода, ночью возможны заморозки.

Блэкаут в Москве? Глава Генштаба ВСУ Гнатов пригрозил России «симметричным ответом» за Одессу

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о приостановке ракетного производства на Украине из-за нехватки финансирования.

«Прости, любимая»: ульяновец убил жену и дочерей, чтобы к ним не перешли долги

Житель Ульяновска Ильмир Максимов убил жену и двух дочерей,...

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Майор и Меймун»

В новом сезоне капитана полиции Майорова (Егор Долгополов) и его необычного напарника — обезьянку Меймун (Чита) — ждут серьёзные испытания. Их размеренная жизнь в Туапсе меняется с приходом нового руководства.

В Липецке умер подросток, раненный полицейским во время ночной погони

В областной клинической больнице Липецка умер 16-летний подросток, которого...

В Рязани задержан организатор интернет-магазина по продаже наркотиков

На территории ЦПКиО, на улице Братиславской и 4-й Линии оперативники обнаружили 9 закладок с мефедроном общей массой 40 граммов.

Учение по ликвидации пожара и угрозы теракта прошло в Рязанской ОКБ

Всего из зоны условной опасности был эвакуирован 961 человек (731 пациент и 238 сотрудников).

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани

Информации об уничтоженных беспилотниках не поступало. 