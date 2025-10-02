Спасатель Киселев рассказал о судьбе предсмертной записки Наговициной

Предсмертная записка, вероятно, оставленная альпинисткой Натальей Наговициной на пике Победы, вряд ли сохранится, заявил «АиФ» спасатель Денис Киселев.

«Письмо вполне может быть. Другой вопрос, где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки», — сказал он.

Собеседник издания допустил, что россиянка могла спрятать записку в одежду, тогда ее найдут в случае эвакуации тела.

Киселев добавил, что застрявшие в горах альпинисты часто оставляют предсмертные записки, когда теряют надежду на спасение.

12 августа Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы в Тянь-Шане на высоте 7200 метров. Попытки спасти ее не увенчались успехом из-за сложных погодных условий.