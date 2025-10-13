Вторник, 14 октября, 2025
Сожитель убил беременную героиню через несколько дней после съемок шоу «Мужское/женское»

Алексей Самохин
Скриншот видео: www.1tv.ru

9 октября 2025-го на Первом канале показали выпуск программы «Мужское/женское», героиней которого стала 28-летняя Людмила Шурунова из Ярцева. На телевидение обратились ее отчаявшиеся родные. Они поведали, что сожитель женщины систематически избивает ее и однажды даже звонил им в панике, заявляя, что «случайно убил ее». Спустя несколько суток после записи их самые страшные предчувствия оправдались. В очередной вспышке агрессии Алексей забил Людмилу до смерти, пишет «Комсомольская правда».

Трудное детство и рано оборвавшееся счастье

Судьба девушки с малых лет складывалась тяжело. Большую часть времени она провела с бабушкой, родители расстались. В 19 Людмила вышла замуж, и казалось, жизнь наконец наладится. Но радость оказалась мимолетной: супруг умер через два года после свадьбы. Огромной опорой тогда для нее стала свекровь.

«Через какое-то время после смерти моего сына я сказала ей, что пора жить дальше, — вспоминает Ирина, свекровь девушки. — Потом у нее дочка родилась. А потом она съехалась с этим Алексеем… Мы не одобряли ее выбор. Он постоянно обижал Люду. Его вообще из дома надо было выгнать. Она приходила ко мне с разбитой головой, вся в синяках. А ведь ей нельзя волноваться, у нее эпилепсия. И такое происходило не раз».

Жители дома характеризовали Людмилу как тихую и добросердечную женщину, внимательную мать, безумно любившую свою дочь. Но, по их наблюдениям, с приходом Алексея жизнь семьи словно рухнула.

«У девочки вся жизнь испортилась после того, как она съехалась с Алексеем, — рассказывала одна из соседок. — Люда изменилась, словно сама не своя стала. Один раз прибежала ко мне вся в крови, чтобы мы ее хоть как-то защитили. Но потом снова вернулась домой. А чего от него ожидать? Он судимый, да еще и неграмотный. Даже читать не умеет. Непонятно, что за человек».

В студии она защищала обидчика

Сама Людмила в студии федерального канала выглядела потерянной и испуганной. Она регулярно бросала взгляды на Алексея, отрицала насилие, всеми силами оправдывала его.

«Да нет… Мы не деремся. Дома просто телевизор смотрим. Дети в это время в другой комнате. Почему я с ним? Я же люблю его. Он помогает иногда. Да, и я беременна от него», — произносила девушка, опустив глаза.

А Алексей не стал лукавить и без тени смущения выдал: «Если бью — значит, заслужила!». После чего демонстративно ушел из студии. Эксперты и зрители пытались донести до Людмилы: рядом с ней находится опасный человек, и если она не уйдет — все завершится трагедией.

Предсказание сбылось

Именно так и случилось. Уже через несколько дней после записи Алексей вновь набросился на беременную Людмилу. По некоторым сведениям, он наносил удары руками, ногами и даже стулом. Девушку привезли в больницу с серьезными повреждениями головы и тела. Врачи сражались за ее жизнь, но тщетно — она умерла.

После гибели Людмилы Следственный комитет открыл уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Людмила была убита спустя несколько суток после съемок шоу. А печально известный выпуск программы, где Людмила заступалась за своего мучителя, показали в эфире лишь через два месяца после ее смерти.

