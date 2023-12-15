Создатели переснимут финальный эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв переснимают финальный эпизод сезона, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Авторы внесут серьёзные изменения, стараясь сделать финал «круче, острее и эмоциональнее».

Премьера 8-й серии изначально планировалась 21 декабря, но из-за изменений её перенесли. Дата показа пока не называется. Авторы монтируют новые сцены.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — один из самых популярный и обсуждаемых проектов последнего времени. Не исключено, что авторы решили переснять концовку, чтобы спокойно запустить второй сезон.