Создатели «Кухни» снимают новую гастрономическую комедию для СТС

Канал СТС приступил к съёмкам сериала «Кулинарный техникум» (16+) — про всемирно известного шеф-повара, который возвращается в родной город. Режиссёром проекта выступил один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян, главные роли исполнят: Владислав Ветров, Роман Маякин, Тимофей Кочнев, Кристина Строителева и Ася Борисова. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
По сюжету в родном Староозёрске столичного шеф-повара Славу Виноградова (Роман Маякин) ждёт не только отец (Владислав Ветров), завуч местного кулинарного техникума, но и настоящий сюрприз — сын (Тимофей Кочнев), о существовании которого Слава не знал семнадцать лет. Чтобы лучше узнать подростка, одного из студентов техникума, и наладить отношения с Виноградовым-старшим, модный шеф-повар становится преподавателем учебного заведения.
Звезда новых «Папиных дочек» Тимофей Кочнев, как и его экранный отец, признавался в любви к кулинарии.
По словам Димитрия Яна, новый сериал по атмосфере отличается от главного гастрономического хита СТС.
К съёмкам привлекают команду профессиональных поваров и фуд-стилиста Вячеслава Аратова, который также работал в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».
Студенческие дворы, фасад и холл техникума снимут в Тимирязевской академии, а «начинку» учебного заведения воссоздадут в павильоне, где художники построят класс-кухню, учительскую, коридоры, кабинет директора и другие помещения. За экстерьерами Староозёрска съёмочная группа отправится в Коломну.
Фото: СТС
«КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Производство: PICK UP FILM
Жанр: комедия
Хронометраж: 24 минуты
Количество серий: 17
Режиссёр-постановщик: Димитрий Ян
Оператор-постановщик: Сергей Ряполов
Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Димитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев
Продюсеры: Евгений Юранов, Георгий Подорожников, Татьяна Сарычева
Исполнительный продюсер: Рустам Юсипов
Руководитель авторской группы: Димитрий Ян
Авторы сценария: Павел Волик, Андрей Потапов, Станислав Тляшев, Артём Милованов, Алексей Лебедев, Евгений Юранов
В ролях: Владислав Ветров, Роман Маякин, Тимофей Кочнев, Кристина Строителева, Ася Борисова, Денис Яковлев, Марина Доможирова, Ольга Чудакова, Елизавета Гончаренко, Роман Богданов
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