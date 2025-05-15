Создатели «Кухни» снимают новую гастрономическую комедию для СТС

Канал СТС приступил к съёмкам сериала «Кулинарный техникум» (16+) — про всемирно известного шеф-повара, который возвращается в родной город. Режиссёром проекта выступил один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян, главные роли исполнят: Владислав Ветров, Роман Маякин, Тимофей Кочнев, Кристина Строителева и Ася Борисова. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету в родном Староозёрске столичного шеф-повара Славу Виноградова (Роман Маякин) ждёт не только отец (Владислав Ветров), завуч местного кулинарного техникума, но и настоящий сюрприз — сын (Тимофей Кочнев), о существовании которого Слава не знал семнадцать лет. Чтобы лучше узнать подростка, одного из студентов техникума, и наладить отношения с Виноградовым-старшим, модный шеф-повар становится преподавателем учебного заведения.

«Попробуем воссоздать кулинарную традицию СТС и сделать это по-новому и по-своему. Сам я люблю готовить, особенно шаурму, но в семье за еду отвечает жена: у неё гораздо лучше и полезнее получается. Если я начну есть приготовленное мной, то в актёрский вагончик точно не влезу», — шутил Роман Маякин. «Посмотрел на современных шеф-поваров и понял, что у них своя культура, связанная с внешним видом рук. Всё-таки рабочий инструмент, который хочется подчеркнуть», — добавляет актёр, который в кадре носит «шефские» татуировки, часы, браслеты и другие украшения.

Звезда новых «Папиных дочек» Тимофей Кочнев, как и его экранный отец, признавался в любви к кулинарии.

«Сейчас у меня период русской кухни, а это пельмени, борщ, рассольник, перловка и гречка. Ещё мне нравится делать панкейки с бананами и шоколадной пастой, или можно пожарить с яйцом. Так что не переживаю, если на съёмках понадобится готовить, кое-что я всё-таки умею», — делился он. Реклама

По словам Димитрия Яна, новый сериал по атмосфере отличается от главного гастрономического хита СТС.

«Успех «Кухни» показал, что тема кулинарии отзывается аудитории, объединяет зрителей разных поколений и статусов, — рассказывает режиссёр. — В этот раз мы сталкиваем два мира и две кухни: одна высокая, а другая — утилитарная, народная».

К съёмкам привлекают команду профессиональных поваров и фуд-стилиста Вячеслава Аратова, который также работал в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».

«Мы подключили целый ряд консультантов, включая преподавателей кулинарных колледжей, — объясняет продюсер Евгений Юранов. — Конечно, в сюжет добавлены художественные элементы, но то, как именно проходит обучение в таких заведениях, какие блюда, по каким стандартам подаются и другие тонкости кулинарии, мы покажем».

Студенческие дворы, фасад и холл техникума снимут в Тимирязевской академии, а «начинку» учебного заведения воссоздадут в павильоне, где художники построят класс-кухню, учительскую, коридоры, кабинет директора и другие помещения. За экстерьерами Староозёрска съёмочная группа отправится в Коломну.

Фото: СТС

«КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Производство: PICK UP FILM

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 17

Режиссёр-постановщик: Димитрий Ян

Оператор-постановщик: Сергей Ряполов

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Димитрий Ян, Павел Данилов, Игорь Тудвасев

Продюсеры: Евгений Юранов, Георгий Подорожников, Татьяна Сарычева

Исполнительный продюсер: Рустам Юсипов

Руководитель авторской группы: Димитрий Ян

Авторы сценария: Павел Волик, Андрей Потапов, Станислав Тляшев, Артём Милованов, Алексей Лебедев, Евгений Юранов

В ролях: Владислав Ветров, Роман Маякин, Тимофей Кочнев, Кристина Строителева, Ася Борисова, Денис Яковлев, Марина Доможирова, Ольга Чудакова, Елизавета Гончаренко, Роман Богданов