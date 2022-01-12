Создана рабочая группа для решения проблем скорой помощи в Рязани

В Рязани создали рабочую группу, которой предстоит заняться решением проблемы нехватки кадров в службе скорой медицинской помощи. Распоряжение правительства региона официально опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Ранее поручение решить вопрос дал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Возглавит группу зампред правительства региона Роман Петряев. Ему же поручено контролировать работу.
Также в состав включены зампред правительства Артём Никитин, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, главврач станции скорой помощи Рязани Игорь Задоя, ректор РязГМУ Роман Калинин.