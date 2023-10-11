Среда, 11 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Советский физик Сергей Гредескул и его супруга убиты в Израиле

7info

Во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли советский физик Сергей Андреевич Гредескул с супругой. О гибели учёного сообщил в телеграм-канале академик Алексей Хохлов.

По словам учёного, супругов убили 7 октября в их доме в городе Офаким.

Сергей Андреевич — выдающийся физик-теоретик, один из самых известных учеников академика Ильи Лифшица, пишет Хохлов. На счету Гредескула 100 научных работ, монография «Введение в теорию неупорядоченных систем».

С 1991 года учёный работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве.

Погиб учёный в 81 год.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах