Советский физик Сергей Гредескул и его супруга убиты в Израиле

Во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли советский физик Сергей Андреевич Гредескул с супругой. О гибели учёного сообщил в телеграм-канале академик Алексей Хохлов.

По словам учёного, супругов убили 7 октября в их доме в городе Офаким.

Сергей Андреевич — выдающийся физик-теоретик, один из самых известных учеников академика Ильи Лифшица, пишет Хохлов. На счету Гредескула 100 научных работ, монография «Введение в теорию неупорядоченных систем».

С 1991 года учёный работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве.

Погиб учёный в 81 год.