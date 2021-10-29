Советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей провел в Рязани круглые столы по проблемам бизнеса

В четверг, 28 октября, советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко провел в Рязани серию круглых столов по проблемам бизнеса. Участие в заседаниях приняли региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин, депутат областной Думы Татьяна Гусева, представители предпринимательского сообщества, а также общественных организаций, банковского сектора, структур поддержки бизнеса.

Один из круглых столов посвятили текущему положению малого и среднего бизнеса и мерам его поддержки. Темой обсуждения стал локдаун и его влияние на положение бизнеса. По словам Антона Свириденко, в прошедший период наблюдался восстановительный тренд, однако вновь вводимые из-за эпидемиологической обстановки ограничения могут прервать наметившийся рост.

Динамику развития бизнеса особенно ярко показывает индекс роста МСП, над которым работали эксперты центрального аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей. По словам сотрудника Института экономики роста им. П.А. Столыпина Кирилла Пузанкова, в числе критериев учитывались, в частности, объем фонда оплаты труда, выручка, а также число активно действующих предприятий.

По итогам 3 квартала 2020 года Рязанская область продемонстрировала неплохие показатели, которые, однако, свидетельствуют и о наметившихся проблемах в отрасли.

Сложные вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели, озвучила депутат областной Думы, председатель торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева. По ее словам, в числе актуальных мер поддержки на данный момент – расширение списка пострадавших отраслей, преференции по страховым и арендным платежам.

Тему уплаты других платежей, налоговых, затронули на втором круглом столе, посвященном налоговой системе. Предприниматели обратили внимание на необходимость совершенствования патентной системы, индивидуализации налоговых решений, отмены блокировки счета даже при наличии минимальной задолженности. Все прозвучавшие предложения будут учтены бизнес-омбудсменом в работе на федеральном уровне.

На заключительном круглом столе речь шла о минипроме – проекте, предполагающем строительство промышленных парков вблизи городов для производства товаров широкого спроса. Проект сейчас проходит этап разработки параметром, им уже заинтересовались в Минэкономразвития РФ и Центробанке.

Рязанская область привлекательна для реализации проекта – 30% ВРП здесь занимает малый бизнес, к числу преимуществ области также относятся местоположение, удобная логистика, наличие кадров и промышленных площадок.

Заинтересованность в сотрудничестве выразили представители АО «Корпорация развития Рязанской области». Ее представители проинформировали о ходе строительства индустриального парка «Рязанский», а также о других перспективных площадках на территории региона.