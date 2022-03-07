Совет ректоров рязанских вузов выступил с обращением

Совет ректоров вузов Рязанской области выступил с обращением по поводу текущей ситуации. Текст опубликовал сайт РГУ имени Есенина.

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Сейчас всем нам трудно. Испытаниям подвергаются наши ценности, принципы, идеалы. Но, если они подлинные, если они сформированы думающим человеком, то они останутся неизменны.

Сегодня мы должны быть едины, должны быть со своей Родиной, ее вооруженными силами. Специальная военная операция, проводимая на территории Украины, носит вынужденный характер. Она направлена на очищение от нацизма земли наших братьев, на обеспечение безопасности Российской Федерации.

Пора говорить правду! Выступать сегодня против своей страны, значит предавать свою Родину, желать поражения нашим воинам, которые с честью выполняют свой долг, предавать священную память наших предков.

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Происходит самое худшее, нацисты и наемники прикрываются мирным населением, детьми! Чем быстрее Российская армия выполнит поставленные задачи, тем меньше будет жертв.

Давайте вместе защитим наших детей, их юные, молодые жизни и судьбы. Несанкционированные акции — трусливая, лживая тактика людей без чести, без совести, без Родины! Не дайте себя вовлечь в эту гнусность, оградите своих детей!

Будем верны своей Отчизне! Будем вместе с нашими братьями, вновь вставшими на борьбу с нацизмом!