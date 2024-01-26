Пятница, 26 января, 2024
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Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»

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Еще одной премьерой Рязанского театра драмы в этом сезоне станет гоголевская «Женитьба». «Совершенно невероятное событие в двух действиях» предстанет перед зрителями 26 января и заставит задуматься над, как и подобает классике, вечными вопросами человеческой жизни.

Спектакль начинается со сцены в доме Подколесина (которого многие исследователи считают предшественником Обломова) – скромного и нерешительного надворного советника, которому, кажется, пришло время выбирать себе жену. Только вот незадача: так кажется всем, кроме самого Подколесина. И как выбрать спутницу жизни так, чтобы не пожалеть о своем решении? Должна ли она уметь говорить по-французски? А какое приданное может дать семья невесты и как брак улучшит положение обоих?

А какая партия выгоднее невесте – купец или дворянин? Какие у него должны быть привычки? И насколько благозвучной должна быть его фамилия?

В течение двух действий режиссер-постановщик Максим Ларин и все создатели спектакля дают зрителям подумать над этими вопросами, главным из которых, конечно, остается совсем другой, аккуратно витающий в воздухе и проносящийся красной нитью через всю постановку: сердце или разум указывает на избранника?

События переносятся в дом невесты – купеческой дочки Агафьи Тихоновны. Там в тонкий процесс выбора жениха врываются другие люди, а навязчивые советы буквально лезут из каждой двери. И вот, зритель понимает – выбор сделан.

Финал «Женитьбы» предваряет выход создателя произведения – Николая Гоголя. И в конце, когда будет надето подвенечное платье, на все вопросы обязательно последует ответ.

Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»
Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»
Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»
Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»
Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»

Возрастное ограничение: 12+.

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