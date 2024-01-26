Совершенно невероятное. Театр драмы покажет зрителям «Женитьбу»

Еще одной премьерой Рязанского театра драмы в этом сезоне станет гоголевская «Женитьба». «Совершенно невероятное событие в двух действиях» предстанет перед зрителями 26 января и заставит задуматься над, как и подобает классике, вечными вопросами человеческой жизни.

Спектакль начинается со сцены в доме Подколесина (которого многие исследователи считают предшественником Обломова) – скромного и нерешительного надворного советника, которому, кажется, пришло время выбирать себе жену. Только вот незадача: так кажется всем, кроме самого Подколесина. И как выбрать спутницу жизни так, чтобы не пожалеть о своем решении? Должна ли она уметь говорить по-французски? А какое приданное может дать семья невесты и как брак улучшит положение обоих?

А какая партия выгоднее невесте – купец или дворянин? Какие у него должны быть привычки? И насколько благозвучной должна быть его фамилия?

В течение двух действий режиссер-постановщик Максим Ларин и все создатели спектакля дают зрителям подумать над этими вопросами, главным из которых, конечно, остается совсем другой, аккуратно витающий в воздухе и проносящийся красной нитью через всю постановку: сердце или разум указывает на избранника?

События переносятся в дом невесты – купеческой дочки Агафьи Тихоновны. Там в тонкий процесс выбора жениха врываются другие люди, а навязчивые советы буквально лезут из каждой двери. И вот, зритель понимает – выбор сделан.

Финал «Женитьбы» предваряет выход создателя произведения – Николая Гоголя. И в конце, когда будет надето подвенечное платье, на все вопросы обязательно последует ответ.

Возрастное ограничение: 12+.