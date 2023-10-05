Сотрудников уголовного розыска Рязанской области поздравили со 105-й годовщиной образования службы

5 октября в Управлении МВД России по Рязанской области прошло торжественное собрание, посвященное 105-ой годовщине со дня образования службы уголовного розыска. Начальник Управления генерал-майор полиции Владимир Алай поздравил сотрудников уголовного розыска и ветеранов с профессиональным праздником.

Владимир Алай отметил, что Рязанская область является одним из лучших регионов по раскрываемости преступлений, и в этом в первую очередь заслуга подразделений уголовного розыска. Начальник регионального Управления МВД поблагодарил оперативников за серьезный вклад в борьбу с преступностью и помощь гражданам.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов юбилейной службы, которые и сегодня продолжают радеть за свою профессию, обучают молодых сотрудников, делятся опытом. Владимир Алай пожелал собравшимся крепкого здоровья, оперативной удачи и надежного тыла.

Присутствующие минутой молчания почтили память сотрудников уголовного розыска, погибших при исполнении служебных обязанностей.

С теплыми словами благодарности и наилучшими пожеланиями к оперативникам также обратились заместитель начальника УМВД полковник полиции Вадим Черемисин, врио заместителя начальника УМВД полковник полиции Денис Грибанов, начальник УУР УМВД полковник полиции Алексей Бирюков, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко и председатель территориальной профсоюзной организации УМВД Ирина Фомичева.

За достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и вклад в развитие службы уголовного розыска отличившимся сотрудникам и ветеранам были вручены ведомственные награды.