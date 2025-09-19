Сотрудников морга, зашивших в труп куклы вуду, будут судить в Приморье 

Советский районный суд Владивостока начал рассматривать уголовное дело, связанное с надругательством над телом в морге. Двое сотрудников, по версии следствия, зашили в тело умершего куклы вуду.

По данным объединённой судебной системы Приморского края, обвиняемые работали в «Приморском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы». Следствие считает, что они заранее договорились о преступлении.

По версии следствия, женщина получила заказ от неустановленного лица, чтобы поместить в тело умершего пакет с тремя восковыми фигурками. К ним были прикреплены фотографии людей, шнурки и пластины с иероглифами. Сами куклы были пронзены иглами. Женщина обратилась к коллеге, который согласился помочь.

Мужчина поместил пакет в тело и зашил разрез. Однако во время бальзамирования «посылка» была найдена.

Действия обвиняемых, как сообщает суд, выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственников.