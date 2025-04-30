Сотрудники «Зелёного сада» встретят День Победы в Бресте

Сотрудники компании «Зелёный сад» из Рязани встретят День Победы в Бресте.

Поездки в Беларусь накануне главного государственного праздника стали доброй традицией компании-девелопера. В год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посещение города-побратима приобретает особый смысл. Народы России и Беларуси прочно объединяет общая историческая память и крепкая дружба в современности. Вместе мы достойно отвечаем на внешние вызовы и воспитываем подрастающее поколение в традициях патриотизма.

В этом году «Зелёный сад» посетит Брест уже в третий раз. В 2025-м компания отмечает своё 25-летие, поэтому делегация будет особенно многочисленной. Сотрудники и руководство едут в город-побратим Рязани целыми семьями. Также к делегации присоединятся представители Союза строителей Рязанской области и специалисты-орнитологи из Дома белого аиста — в том числе для обмена опытом с белорусским коллегами. Все расходы, связанные с поездкой, традиционно берёт на себя «Зелёный сад».

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Накануне Дня Победы рязанцы побывают в Минске. Здесь помимо обзорной экскурсии по городу их ждёт посещение крупнейшей кондитерской фабрики «Коммунарка», поездка в «Парк-музей интерактивной истории Сула» и Мирский замок.

9 мая сотрудники «Зелёного сада» примут участие в Марше Победы. Они присоединятся к многотысячному шествию по центру города, возложат цветы к памятнику погибшим воинам, посетят главную святыню — мемориал «Брестская крепость — герой».

На 10 мая запланирована большая экскурсия в Национальный парк «Беловежская пуща». Здесь рязанцы побывают в археологическом музее под открытым небом, музее народного быта и Поместье белорусского Деда Мороза.

Для сотрудников ГК «Зелёный сад» и их семей поездка будет абсолютно бесплатной. Присоединяйтесь к нашей дружной команде профессионалов! Участвуйте в действительно интересной корпоративной жизни. Подробности о вакансиях компании.