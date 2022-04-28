Сотрудники УФССП России по Рязанской области посадили «Аллею Победы»

В четверг, 28 апреля, сквер на Николодворянской улице г. Рязани пополнился молодыми саженцами голубой ели. В месте, расположенном вдоль улицы, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области посадили 12 деревьев, приурочив мероприятие к 77-ой годовщине Великой Победы.

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Привлечение жителей региона к высадке деревьев является одним из важных мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды, но цель его не просто озеленение. Судебные приставы, высадив Аллею Победы чтут ратный подвиг героев народа, ковавшего Победу на фронте и в тылу.

Управление выражает благодарность администрации г. Рязани за поддержку в организации посадки деревьев.