Сотрудники ТЦ «Полетаевский» пожаловались на введённые ограничения

Жалоба от коллектива ТЦ «Полетаевский» на введённые коронавирусные ограничения появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста обращает внимание, что в крытый рынок, торгующий продуктами внутри торгового центра, пускают только посетителей с QR -кодами и справками.

Рязанка отмечает, что у многих скоропортящийся товар, предприниматели несут убытки. Им надо платить аренду, зарплату продавцам.

— Сколько народа остаётся без зарплаты, на что им жить, — задаёт вопрос рязанка. — Многие работают от процента продаж. Мы все зависим друг от друга. Просим помощи!!!

Женщина пишет, что продуктовый рынок практически закрыт, в то время как сетевые супермаркеты спокойно работают.