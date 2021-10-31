Сотрудники ТЦ «Полетаевский» пожаловались на введённые ограничения

Жалоба от коллектива ТЦ «Полетаевский» на введённые коронавирусные ограничения появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Автор поста обращает внимание, что в крытый рынок, торгующий продуктами внутри торгового центра, пускают только посетителей с QR -кодами и справками.
Рязанка отмечает, что у многих скоропортящийся товар, предприниматели несут убытки. Им надо платить аренду, зарплату продавцам.
Женщина пишет, что продуктовый рынок практически закрыт, в то время как сетевые супермаркеты спокойно работают.