Сотрудники скопинской прокуратуры получают поздравления с профессиональным праздником

Ежегодно 12 января отмечается день работника прокуратуры РФ. В текущем году российская прокуратура отмечает свой 300–летний юбилей. Во все времена данное ведомство являлось едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли бы обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид.

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

В свой профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся на трудовом поприще — ведомственные награды и ценные подарки.