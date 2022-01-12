-11.9 C
Рязань
Среда, 12 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Сотрудники скопинской прокуратуры получают поздравления с профессиональным праздником

7info7

Ежегодно 12 января отмечается  день работника прокуратуры РФ. В текущем году российская прокуратура отмечает свой 300–летний юбилей. Во все времена данное ведомство являлось едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли бы обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид.

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

В свой профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся на трудовом поприще — ведомственные награды и ценные подарки.

— В Скопинской межрайонной прокуратуре Рязанской области трудится 9 профессионально подготовленных сотрудников, которые, не считаясь со своим личным временем, полностью отдают себя службе. Поздравляю сотрудников прокуратуры, ветеранов ведомства. Желаю здоровья, счастья и семейного благополучия, — говорит прокурор Скопинской межрайонной прокуратуры Рязанской области Ольга Ткачева.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,871ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img