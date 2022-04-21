Сотрудники Росгвардии задержали в Рязани подозреваемых в хищении деталей с железной дороги

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали подозреваемых в хищении деталей с железной дороги.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, к патрулирующему улицы Рязани экипажу Росгвардии обратился мужчина. Он сообщил, что двое — мужчина и женщина — снимают удерживающие элементы рельсы с железной дороги на улице Магистральной.
Правоохранители выехали по указанному адресу. Нарушителей задержали.
Для дальнейших разбирательств злоумышленников передали сотрудникам транспортной полиции.