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Экономика и бизнес

Сотрудники РНПК участвуют в работе приёмных комиссий радиоуниверситета и колледжа электроники

Алексей Самохин

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») принимают участие в приёмных кампаниях Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) и Рязанского колледжа электроники (РКЭ). Вместе с другими членами комиссий они встречают абитуриентов, консультируют по организационным вопросам, рассказывают о преимуществах целевого обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на одном из крупнейших предприятий региона.

Рязанская НПК придаёт большое значение подготовке кадрового резерва, предоставляя молодёжи возможность получить образование и начать карьеру, не покидая регион. Подготовка ведётся в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – колледж/вуз – предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет».

Сотрудничество с РГРТУ началось в 2011 году — тогда на базе вуза была открыта кафедра «Химическая технология». Завод оснастил её специализированными химическими лабораториями и мультимедийной аппаратурой. Ведущие специалисты РНПК читают лекции, проводят экскурсии на производственные объекты и организуют все виды практик. Сегодня на направлении «Нефтехимия и электрохимия» обучается более 150 бакалавров, из них шестеро — по целевым договорам. В 2025 году планируется новый набор студентов-целевиков. Всего по направлению «Химическая технология» в РГРТУ выделено 38 бюджетных мест.

С 2022 года РНПК реализует федеральный проект «Профессионалитет» на базе РКЭ. Здесь ведётся подготовка специалистов по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». Для студентов колледжа ежегодно организуется практика и предлагается опережающее трудоустройство на предприятии.

В настоящее время 14 студентов средне-специальных учебных заведений обучаются по целевым договорам: трое из Рязанского колледжа электроники и 11 — из Касимовского нефтегазового колледжа по специальностям «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «Переработка нефти и газа».

Всего Рязанская НПК сотрудничает более чем с 35 высшими и средними учебными заведениями Рязанской области и других регионов России.

Сотрудники РНПК участвуют в работе приёмных комиссий радиоуниверситета и колледжа электроники Вместе с другими членами комиссий они встречают абитуриентов, консультируют по организационным вопросам, рассказывают о преимуществах целевого обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на одном из крупнейших предприятий региона.
Сотрудники РНПК участвуют в работе приёмных комиссий радиоуниверситета и колледжа электроники Вместе с другими членами комиссий они встречают абитуриентов, консультируют по организационным вопросам, рассказывают о преимуществах целевого обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на одном из крупнейших предприятий региона.
Сотрудники РНПК участвуют в работе приёмных комиссий радиоуниверситета и колледжа электроники Вместе с другими членами комиссий они встречают абитуриентов, консультируют по организационным вопросам, рассказывают о преимуществах целевого обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на одном из крупнейших предприятий региона.

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