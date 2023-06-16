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Сотрудники рязанской ГИБДД помогли потерявшей сознание 19-летней москвичке

7info

Сотрудники Госавтоинспекции в Рязанской области оперативно доставили в больницу 19-летнюю жительницу Москвы, которой срочно потребовалась медицинская помощь. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования рабочего поселка Тума экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции обнаружил лежащую на обочине дороги 19-летнюю девушку. Находившиеся рядом молодые люди объяснили, что все вместе двигались на мотоциклах через Рязанскую область из Москвы в Нижний Новгород. Девушке стало плохо, она нуждалась в неотложной медицинской помощи.

Госавтоинспекторы немедленно доложили об этом в дежурную часть и решили доставить москвичку на патрульном автомобиле в медицинское учреждение. Соблюдая меры безопасности для обеспечения безопасного движения, госавтоинспекторы быстро доставили девушку до нужного адреса.

На месте полицейские передали женщину бригаде врачей и убедились, что пациентка в руках специалистов и её жизни ничего не угрожает.

Сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Позже спутники девушки выразили слова благодарности Госавтоинспекторам за оказанную помощь и неравнодушие в социальных сетях. Сейчас девушка находится под присмотром врачей.

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