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Пятница, 29 апреля, 2022

Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник

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Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник

7info7

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») 29 апреля присоединились к Всероссийскому субботнику «Зелёная весна – 2022» и вышли на санитарную очистку территории рядом с предприятием.

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Участие в общезаводском субботнике приняли более 200 человек, в работах также задействовали 3 единицы техники. Кроме уборки, участники субботника побелили деревья и покрасили бордюры. По словам гендиректора АО «РНПК» Сергея Михайлова, наведение чистоты – это хорошая весенняя традиция.

– На работе мы проводим много времени, можно сказать, это наш второй дом. Сегодняшнее мероприятие еще раз подтверждает как работники любят свой завод.

Рязанская НПК активно приступила к реализации экологических инициатив 16 апреля. Первое мероприятие состоялось в селе Агро-Пустынь. При поддержке нефтезавода волонтёрский отряд школы №47 «Хозяин Мещеры» собрал 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. 23 апреля юные экологи при поддержке навели порядок в Окском заповеднике. Они убрали территорию возле визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, очистили овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы Пры. Результат уборки – 30 мешков стекла, пластика и других отходов.

В основе принципов Рязанской НПК – политика высокой социальной и экологической ответственности. Сотрудники предприятия регулярно выходят на субботники, участвуют в акциях по озеленению города, поддерживают экологические экспедиции. Кроме того, предприятие реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. В том числе, проекты по реконструкции и модернизации собственного производства.

Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник
Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник
Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник
Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник
Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник
Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник

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