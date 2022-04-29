Сотрудники рязанского нефтезавода вышли на субботник

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») 29 апреля присоединились к Всероссийскому субботнику «Зелёная весна – 2022» и вышли на санитарную очистку территории рядом с предприятием.

- Реклама -

Участие в общезаводском субботнике приняли более 200 человек, в работах также задействовали 3 единицы техники. Кроме уборки, участники субботника побелили деревья и покрасили бордюры. По словам гендиректора АО «РНПК» Сергея Михайлова, наведение чистоты – это хорошая весенняя традиция.

– На работе мы проводим много времени, можно сказать, это наш второй дом. Сегодняшнее мероприятие еще раз подтверждает как работники любят свой завод.

Рязанская НПК активно приступила к реализации экологических инициатив 16 апреля. Первое мероприятие состоялось в селе Агро-Пустынь. При поддержке нефтезавода волонтёрский отряд школы №47 «Хозяин Мещеры» собрал 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. 23 апреля юные экологи при поддержке навели порядок в Окском заповеднике. Они убрали территорию возле визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, очистили овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы Пры. Результат уборки – 30 мешков стекла, пластика и других отходов.

В основе принципов Рязанской НПК – политика высокой социальной и экологической ответственности. Сотрудники предприятия регулярно выходят на субботники, участвуют в акциях по озеленению города, поддерживают экологические экспедиции. Кроме того, предприятие реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. В том числе, проекты по реконструкции и модернизации собственного производства.