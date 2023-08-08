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Сотрудники рязанского нефтезавода провели масштабную очистку лесной дороги

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Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») провели масштабную уборку лесной дороги на участке от 195 км до поселка Никуличи.

Дорогой активно пользуются жители поселка – она ведет к магазинам и трассе. На уборку всей дороги сотрудникам РНПК потребовалось три дня. Активисты собрали мусор по обочинам лесной дороги и опилили сухостой, а спецтехника завода помогла вывезти более 120 кубометров мусора.

РНПК ведет социально ответственный бизнес, отмечает пресс-служба компании. Работники принимают активное и постоянное участие в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. Кроме этого, предприятие помогает в организации для школьников экспедиций с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

В текущем году нефтяники уже высадили около 200 саженцев тополя пирамидального и липы крупнолистной в деревне Турлатово, в Дашково-Песочня на улице Зубковой и в Кальном на улице Быстрецкой.  Около 1 тысячи петуний и бархатцев работники РНПК высадили на Первомайском проспекте Рязани от Дома художника до улицы Вокзальной.

В рамках городского месячника по санитарной очистке работники РНПК провели уборку улицы Весенней, откуда в день вывозили до 30 тонн мусора. Весной в рамках Всероссийского субботника нефтяники провели масштабную уборку территории, прилегающей к заводу. Только на покрасочные работы израсходовано 120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг черной краски. На городскую свалку вывезено более 30 кубических метров мусора.

Накануне Дня Победы нефтяники провели субботник на могиле красноармейцев, захороненных в районе нефтезавода. Кроме того, при поддержке Рязанской НПК воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили ряд экспедиций по живописным местам Рязанской области: в каждой поездке школьники под руководством педагогов изучили флору и фауну природных территорий и приняли участие в их очистке.

Сотрудники рязанского нефтезавода провели масштабную очистку лесной дороги
Сотрудники рязанского нефтезавода провели масштабную очистку лесной дороги
Сотрудники рязанского нефтезавода провели масштабную очистку лесной дороги

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