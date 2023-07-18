Вторник, 18 июля, 2023
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Сотрудники «Рязаньэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

7info
Фото: Рязаньэнерго

По данным Росгидрометцентра, 18 и 19 июля на территории Рязанской области могут наблюдаться неблагоприятные погодные явления: грозы, ветер с порывами до 18 м/с, местами сильный дождь, в отдельных районах град. Подобные погодные условия могут спровоцировать обрывы проводов линий электропередачи. В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

К оперативному реагированию готова 121 бригада в составе 370 энергетиков и 179 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,78 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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