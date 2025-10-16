Четверг, 16 октября, 2025
Компания «Р-Энергия» присоединилась к месячнику по озеленению Рязани

Фото https://vk.com/id799779309

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова октябрь в регионе объявлен месячником по озеленению. Соответствующую инициативу, озвученную главой региона, поддержал председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Гордумы, руководитель компании «Р-Энергия» Илья Шишкин.

Уже сегодня утром команда компании вместе с руководством высадила 29 мелколистных лип «Гринспаер» в сквере на бульваре Есенина. Процесс посадки контролировали профессиональные специалисты по озеленению, чтобы деревья эффективно прижились.

Массовый старт экологической акции запланирован на ближайшую субботу. 18 октября в Рязанской области состоится Единый день озеленения. Идею его проведения предложил заместитель Председателя Правительства Рустам Халиков.

Организаторы приглашают всех жителей региона присоединиться к масштабному мероприятию.

