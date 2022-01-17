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Понедельник, 17 января, 2022
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Сотрудники полиции задержали в Рязани разыскиваемого за поджог

7info

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть позвонил житель дома на улице Радиозаводской. Рязанец сообщил, что заметил в подъезде дома подозрительного человека, который, увидев его, начал поспешно уходить.

Дежурный офицер передал данную информацию ближайшему наряду ППС. Патрульные незамедлительно выдвинулись на улицу Садовую, где в это время уже находился преследуемый, и остановили его.

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В отделе выяснилось, что 36-летнего мужчину разыскивают полицейские Рязанского района по подозрению в поджоге. Его передали инициаторам розыска.

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