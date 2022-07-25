Сотрудники органов следствия России 25 июля отмечают профессиональный праздник.

День сотрудника органов следствия был учреждён 27 августа 2013 года и отмечается 25 июля. Об итогах первого полугодия текущего года рассказали в СУ СКР по Рязанской области.

Следователи в Рязанской области в первом полугодии завершили расследование по 283 уголовным делам, это 42,8% от общего числа дел в производстве. Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения вреда, повлекшего по неосторожности смерть, изнасилований по итогам шести месяцев этого года составила 100%.

За первое полугодие раскрыто 37 преступлений, совершённых в прошлые годы. В производстве следователей с января по июнь находились 143 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.

За полгода благодаря слаженной работе следователей и правоохранительных и контролирующих органов удалось возместить ущерб от преступлений почти на 200 млн рублей.

С профессиональным праздником коллег, ветеранов следствия, студентов, кадетов образовательных учреждений СКР поздравил глава ведомства Александр Бастрыкин.