Сотрудники МЖД провели профориентационные встречи с рязанскими школьниками и студентами

Железнодорожники провели профориентационные встречи с учащимися образовательных учреждений Старожиловского района Рязанской области. Так, специалисты кадрового блока МЖД посетили филиал Старожиловской общеобразовательной школы в поселке Вороново, где побеседовали с учениками 7-9-х классов. Ребятам рассказали о преимущества работы в РЖД, о применении современных технологий на железной дороге и перспективах карьерного роста для молодых сотрудников.

В завершение встречи старшеклассникам раздали буклеты с информацией о профильном образовании и вариантах трудоустройства на предприятия железнодорожного транспорта.

Студентам 1-3 курсов Старожиловского филиала Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Комарова железнодорожники рассказали о востребованных профессиях, возможности обучения и переобучения за счет работодателя и социальных гарантиях и льготах.

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Учащимся также показали видеоролики о реализации корпоративных проектов для молодежи на столичной магистрали.

Мероприятие прошло при участии представителей Рязанского Центра опережающей профессиональной подготовки, с которым Московская железная дорога заключила соглашение о расширенном взаимодействии в вопросах профориентационной работы между железнодорожными предприятиями и образовательными учреждениями региона.