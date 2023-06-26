Сотрудники МЧС ликвидировали за неделю 61 пожар в Рязанской области

За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения ликвидировали в Рязанской области 61 пожар, – сообщили в региональном главке МЧС.

С 19 по 25 июня произошло 15 техногенных пожаров, 19 — горение мусора, 27 — горение травы. Огонь повредил и уничтожил 2 единицы техники и 11 строений. Обошлось без жертв и пострадавших.

21 июня спасатели эвакуировали одного ребёнка из квартиры на Московском шоссе в Рязани, в которой произошёл пожар.

Кроме того, 20 июня из озера Долгое возле села Алеканово извлекли тело мужчины 1963 года рождения.