Сотрудники МЧС эвакуировали женщину из отрезанного половодьем села под Рязанью

В среду, 12 апреля, сотрудники МЧС эвакуировали из села Коростово под Рязанью пожилую женщину. Подробности в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пенсионерка обратилась к фельдшеру с жалобами на боли в ноге. Медик рекомендовал госпитализировать пациентку., но выбраться из отрезанного половодьем села самостоятельно женщина не могла.

Спасатели прибыли на судне на воздушной подушке, помогли пенсионерке подняться на борт. На большой земле рязанку уже ждала машина скорой помощи.

26 марта с помощью плавающего транспортёра МЧС России из отрезанного водой села Заокского была эвакуирована женщина с травмой ноги.