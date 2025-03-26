Сотрудники госавтоинспекции спасли ребенка в Михайловском районе

В Михайловском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь ребенку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на участке дороги в направлении поселка Октябрьский Михайловского района на обочине стоит автомобиль ГАЗ 3302. В нем находится несовершеннолетний ребенок, которому срочно требуется медицинская помощь.

Родители рассказали, что ребенок задыхается. Экипаж ДПС пересадил женщину и ребенка в патрульный автомобиль и в кратчайший срок помог им добраться до больницы.

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В результате ребенок своевременно получил необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.