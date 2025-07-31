Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области помогли мужчине с инсультом

Экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по Рыбновскому району — капитан полиции Михаил Фёдоров и лейтенант полиции Андрей Скрыпник — оказали помощь пожилому мужчине, которому стало плохо прямо на улице.

Во время патрулирования в городе Рыбное инспекторы заметили медицинского работника, подающего сигналы об остановке. Полицейские немедленно остановились и узнали, что 70-летнему мужчине, ожидавшему супругу у медицинского центра, внезапно стало плохо.

Медицинская сестра обратилась к инспекторам с просьбой помочь доставить пенсионера из его автомобиля в карету скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно оказали необходимую помощь в транспортировке пациента.

Позже врачи установили, что у мужчины произошёл инсульт — опасное для жизни состояние, при котором счёт идёт на минуты.

Благодаря скоординированным действиям полицейских и медиков мужчину удалось быстро доставить в больницу и своевременно оказать необходимую помощь.

Позже пользователи социальных сетей поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушие и профессионализм.