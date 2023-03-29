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Среда, 29 марта, 2023
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Сотрудники Госавтоинспекции обратились к рязанским пешеходам через громкоговорители

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Сотрудники отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области предупреждают о соблюдении правил дорожного движения с помощью сигнально-громкоговорящего устройства полицейского автомобиля.

Во время патрулирования оживленных улиц, а также мест массового скопления людей, стражи порядка уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения. Все экипажи ДПС перед заступлением на службу получают инструктаж по профилактической работе.

При помощи СГУ автоинспекторы призывают пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части. Также инспекторы ДПС обращаются к автомобилистам и рекомендуют снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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