Сотрудники ГИБДД выявили в Рязани более 30 водителей с незаконной тонировкой

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области сегодня проводят комплексные мероприятия «Тонировка». Основная цель мероприятия — выявление транспортных средств, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение водитель транспортного средства может быть оштрафован на 500 рублей. С начала мероприятия уже выявлено более 30 нарушений, за которые водители привлечены к административной ответственности.

Комплексные мероприятия «Тонировка» будут продолжаться в течение определенного периода времени. Госавтоинспекция Рязанской области будет находить и привлекать к ответственности водителей, нарушающих установленные требования по тонированию стекол транспортных средств.