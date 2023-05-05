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Пятница, 5 мая, 2023

Сотрудники ГИБДД выявили в Рязани более 30 водителей с незаконной тонировкой

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области сегодня проводят комплексные мероприятия «Тонировка». Основная цель мероприятия — выявление транспортных средств, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение водитель транспортного средства может быть оштрафован на 500 рублей. С начала мероприятия уже выявлено более 30 нарушений, за которые водители привлечены к административной ответственности.

Комплексные мероприятия «Тонировка» будут продолжаться в течение определенного периода времени. Госавтоинспекция Рязанской области будет находить и привлекать к ответственности водителей, нарушающих установленные требования по тонированию стекол транспортных средств.

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