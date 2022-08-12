Сотрудники ГИБДД установили водителя фуры, скрывшегося с места ДТП под Рязанью

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, который скрылся с места ДТП под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Информация об инциденте 11 августа появилась в соцсетях. Он случился на трассе в Турлатове, недалеко от кафе «Шик». Судя по ролику, водитель легковушки едет в левой полосе. В какой-то момент фура из соседнего ряда начинает идти на обгон и задевает автомобиль. Незамедлительно водитель большегруза уезжает с места ДТП.

По предварительной информации, ДТП обошлось без пострадавших. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.