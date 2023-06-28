Среда, 28 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Сотрудники ГИБДД помогли рязанке, которой потребовалась срочная помощь врачей

Татьяна Проводина
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь 57-летней женщине, которой потребовалась срочная помощь медиков.

К экипажу ОМВД по Рязанскому району обратилась женщина, сообщив, что у неё приступ аллергической реакции и она задыхается.

Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Никита Лукашин и Александр Литус проинформировали о ситуации дежурную часть и решили немедленно доставить женщину на патрульной машине в медучреждение. Её быстро доставили до нужного адреса с соблюдением мер предосторожности.

Экипаж убедился, что женщина в руках специалистов и угрозы её жизни нет, и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рейд ГИБДД проходит на дорогах Рязанской области 28 июня

Выявленных нарушителей привлекут к административной ответственности.

Юных рязанцев приглашают на фестиваль дворовых игр

Весело провести время всей семьёй можно в Лесопарке.

Эксперт Вакулин рассказал, какие файлы опасно хранить в телефоне

Смартфоны — технические устройства, их могут взломать хакеры. Злоумышленники получают доступ к находящемся на гаджетах файлам.

Рязанцы сообщают об агрессивном продавце флажков на улицах города

В соцсетях сообщается, что в Торговом городке он ударил женщину в спину.

«Открытие Авто»: в мае жители РФ купили автомобилей с пробегом на 487 млрд рублей

Около половины всех денег потрачено на кроссоверы и внедорожники с пробегом.

Паразиты в сердце: чем опасны, как можно заразиться

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое доставляет много неприятностей прежде всего собакам, хотя кошкам и людям тоже иногда достается.

В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК

В настоящее время выполнено более 50% запланированных работ.

В Рязани неизвестные разбили стекло легковушки и оставили записку

Машина была припаркована возле дома 164 по улице Мервинской.

Возле Солотчинского моста под Рязанью ночью произошло ДТП

Кадры от очевидца с места происшествия появились в соцсетях около 2 часов ночи.

Суперлуние 3 июля: что не стоит делать в этот день

В день суперлуния Луна будет находиться максимально близко к Земле, что позволит увидеть ее во всей красе.

Глава Рязанской области Павел Малков награждён Орденом Дружбы

Высокие награды в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Генерал МВД попал в тяжёлую аварию, катаясь на квадроцикле — Mash

Генерал упал с квадроцикла, офицера госпитализировали в реанимацию.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации