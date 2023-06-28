Сотрудники ГИБДД помогли рязанке, которой потребовалась срочная помощь врачей

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь 57-летней женщине, которой потребовалась срочная помощь медиков.

К экипажу ОМВД по Рязанскому району обратилась женщина, сообщив, что у неё приступ аллергической реакции и она задыхается.

Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Никита Лукашин и Александр Литус проинформировали о ситуации дежурную часть и решили немедленно доставить женщину на патрульной машине в медучреждение. Её быстро доставили до нужного адреса с соблюдением мер предосторожности.

Экипаж убедился, что женщина в руках специалистов и угрозы её жизни нет, и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.