Сотрудники ГИБДД помогли попавшему в сложную ситуацию жителю Касимова

Сотрудники Госавтоинспекции в Клепиковском районе помогли водителю, попавшему в сложную ситуацию на дороге. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

11 апреля сотрудникам Госавтоинспекции Клепиковского района поступило сообщение от 57-летнего жителя Касимова, который попал в трудную ситуацию на дороге. Житель Касимова двигался по автомобильной дороге Р132 «Золотое кольцо» и неожиданно перед деревней Кобылинка Клепиковского района на его автомобиле «Шкода Йети» спустило колесо. Сам он ввиду плохого состояния здоровья не мог его поменять, поэтому в растерянности оставался на обочине проезжей части.

Прибывшему на место экипажу ДПС Госавтоинспекции в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Дмитрия Цыганова и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Симбирева водитель пояснил, что пробил правое переднее колесо, но самостоятельно заменить его не может. Вынужденная остановка транспортного средства на данном участке могла создать потенциальную опасность и для самого мужчины, и для других участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли решение помочь водителю. Воспользовавшись инструментами, старший лейтенант полиции Симбирев быстро заменил поврежденное колесо на запасное, имевшееся в автомобиле водителя.

Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и продолжил движение, а Госавтоинспекторы вернулись к исполнению служебных обязанностей.