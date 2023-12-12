Вторник, 12 декабря, 2023
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Сотрудники ГИБДД обратились к водителям в Рязанской области

7info
Фото: t.me/gibdd062
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Сотрудники Госавтоинспекции в Рязанской области призвали водителей и пешеходов быть осторожными, особенно в тёмное время суток. Обращение разместил телеграм-канал регионального УГИБДД.

12 декабря в Рязани и области ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, местами снежные заносы.

Автоинспекторы проводят постоянный мониторинг ситуации на дорогах региона. Личный состав ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

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