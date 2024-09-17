Вторник, 17 сентября, 2024

Сотрудники ГАИ Рязанской области оказали медпомощь водителю, пострадавшему в ДТП

Автор: Алексей Самохин

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Сотрудники Госавтоинспекции Спасского района оказали первую помощь пострадавшему в ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

13 сентября, около 16:15, на 45-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 50-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Форд Фокус», не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, еще до прибытия других экстренных служб. Водитель получил травмы и нуждался в неотложной помощи. Инспекторы воспользовались медицинской укладкой, предназначенной для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, которая находится в каждом патрульном автомобиле в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Госавтоинспекторы наложили на раны повязки, чтобы защитить их от грязи и инфекций. Водителя доставила в больницу прибывшая бригада скорой помощи.

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