Сотрудники ФСБ задержали в Касимовском округе наркоторговца

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность жителя Саратовской области 1980 года рождения, причастного к незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Злоумышленник задержан в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Касимовского округа. У него изъято наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 247 граммов. Наркотик предназначался для дальнейшего распространения обезличенным способом с использованием тайниковых закладок.

Следственными органами регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК России. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, обвиняемого продолжается.

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.

Рязанского священника «разжаловали» из-за антицерковной деятельности и критики патриарха

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову. Указ об этом опубликован на сайте Рязанской епархии.
Рязанцев пригласили принять участие в семейном экофестивале и убрать берег Оки вместе с Юлией Михалковой

В воскресенье, 21 сентября, на территории Лесопарка у пристани пройдет семейный экофестиваль в рамках ежегодной Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Участник программы «ГЕРОИ62» Сергей Скоробогатов рассказал о противодействии хакерам

Он презентовал цифровые наработки и примеры их внедрения в образовательный процесс.
На Новой в Рязани мотоциклист сбил женщину-пешехода

И мотоциклиста, и пешехода доставили в больницу с травмами. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Эксперт объяснил, откуда у Чубайса пенсия в 450 тысяч рублей

Сейчас нет никаких юридических причин, чтобы лишить Чубайса этих выплат. Пока у него есть российское гражданство, ему обязаны платить пенсию, где бы он ни жил.
Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
В Рязани вновь вводят особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артемов.
В Рязани вручили удостоверения депутатов облдумы двум участникам СВО

Удостоверения были вручены Михаилу Давыдову, гвардии полковнику воздушно-десантных войск и Ивану Юдину, начальнику медицинской службы полка.