Сотрудники ФСБ задержали в Касимовском округе наркоторговца

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность жителя Саратовской области 1980 года рождения, причастного к незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

Злоумышленник задержан в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Касимовского округа. У него изъято наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 247 граммов. Наркотик предназначался для дальнейшего распространения обезличенным способом с использованием тайниковых закладок.

Следственными органами регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) УК России. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, обвиняемого продолжается.