Сотрудники двух образовательных учреждений Рязанской области получили матпомощь не в полном объеме

Прокуратура Михайловского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в двух образовательных учреждениях. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Установлено, что в этих образовательных учреждениях материальная помощь руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам выплачивалась не в полном объёме. Это противоречит действующему Порядку определения условий оплаты труда в государственных бюджетных организациях, подведомственных министерству образования Рязанской области.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал работодателей выплатить четырем работникам недоплаченные суммы.