Сотрудникам рязанского дорожного ремонтно-строительного управления рассказали о службе по контракту

В Рязанском дорожном ремонтно-строительном управлении филиале АО «Рязаньавтодор» состоялась информационно-разъяснительная встреча с сотрудниками предприятия. Мероприятие было организовано представителями военного комиссариата и специалистами по набору на военную службу по контракту.

В ходе встречи присутствующие получили информацию о возможностях прохождения военной службы по контракту, социальных гарантиях и льготах для военнослужащих и членов их семей.

В рамках лекции сотрудники управления получили информацию об условиях поступления на военную службу, соцгарантиях и выплатах, медицинском обеспечении, жилищных программах и льготах для семьи.

Представители военного ведомства подробно рассказали о преимуществах контрактной службы, ответили на вопросы участников встречи и предоставили контактные данные для дальнейшего обращения.